Демонстрация мастерства: сирийские водолазы примут участие в Международных армейских играх

Сирийские водолазы примут участие в седьмых Международных армейских играх, организуемых Минобороны РФ. Об этом сообщил начальник группы подготовки водолазов Амар Джафар.

Уточняется, что этап соревнований среди водолазов пройдет в Иране в августе текущего года. Сейчас сирийские водолазы готовятся на побережье Средиземного моря в провинции Латакия.

«Мы участвуем в соревнованиях в третий раз. В 2018 году мы заняли третье место», - сообщил Джафар.

Перед погружением обязательно длительная разминка, за каждым движением внимательно следит командование. Так боевые пловцы Сирии готовятся к своему главному соревнованию этого года - этапу армейских международных игр «Глубина».

Подготовка сирийских боевых пловцов проходит на высоте. Каждый водолаз уверенно чувствует себя на глубине. В том числе и во время длительных погружений без аквалангов. Местные военные отмечают, что участие в Армейских Играх кратно повышает профессионализм моряков.

Протяженность сирийской прибрежной полосы 193 км. Значительная часть активных боевых действий против террористов велась как раз на территории, прилегающей к акватории Средиземного моря. Сирийские власти понимают, насколько важно иметь боеспособный флот.

Возможность посоревноваться с лучшими из лучших для этих моряков не просто престиж. Это вопрос повышения боеготовности флота. И они скрупулезно отрабатывают каждый этап водолазного многоборья.

В 2018 году на пьедестал с бронзовыми медалями сирийцы поднялись благодаря победе в подводной резке и сварке. В этом году они надеются составить достойную конкуренцию фаворитам - Команде ВМФ России, которая уже прибыла в порт соревнований Конарак. Всего за золото будут бороться водолазы 12 стран.