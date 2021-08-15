Bloomberg: экономика РФ побила рекорд 2000 года по квартальному росту

По данным экспертов Росстата, ВВП в России во втором квартале текущего 2021 года вырос на 10,3%. Как констатирует агентство Bloomberg, по темпам роста экономика в России опередила допандемийный уровень, хотя эксперты на Западе совершенно не ожидали такой скорости от российского рынка, который по своей динамике не уступил другим развивающимся странам.

Bloomberg сообщает, что после отмены в РФ локдауна, введенного правительством России в 2020 году в связи с COVID-19, экономика в нашей стране демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года. Наиболее значительный рост показывают розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающие производства.

Схожую динамику в 10%, по подсчетам 20 экспертов-экономистов, показывают Польша и Филиппины. Как прогнозирует экономист Скотт Джонсон, в третьем квартале 2021 году в России рост экономики все также продолжится, однако заметно более низкими темпами. «Ее рост, вероятно, уже достиг своего пика», - заявили в агентстве.