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Bloomberg: экономика РФ побила рекорд 2000 года по квартальному росту

Валентина Пескова
23:59 15.08.2021
Эксперты агентства считают, что экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, однако уверены, что ее рост уже достиг своего пика.
Bloomberg: экономика РФ побила рекорд 2000 года по квартальному росту
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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По данным экспертов Росстата, ВВП в России во втором квартале текущего 2021 года вырос на 10,3%. Как констатирует агентство Bloomberg, по темпам роста экономика в России опередила допандемийный уровень, хотя эксперты на Западе совершенно не ожидали такой скорости от российского рынка, который по своей динамике не уступил другим развивающимся странам.

Bloomberg сообщает, что после отмены в РФ локдауна, введенного правительством России в 2020 году в связи с COVID-19, экономика в нашей стране демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года. Наиболее значительный рост показывают розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающие производства.

Схожую динамику в 10%, по подсчетам 20 экспертов-экономистов, показывают Польша и Филиппины. Как прогнозирует экономист Скотт Джонсон, в третьем квартале 2021 году в России рост экономики все также продолжится, однако заметно более низкими темпами. «Ее рост, вероятно, уже достиг своего пика», - заявили в агентстве.

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