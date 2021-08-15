В Верхней Пышме заложили первый камень военного храма ЦВО

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме провели церковный молебен в честь начала строительства и закладки первого камня военного храма Центрального военного округа (ЦВО).

Церемонией руководил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В освящении камня приняли участие командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, военнослужащие ЦВО и члены их семей, представители полпредства в Уральском федеральном округе, правительства Свердловской области и другие жители города Верхняя Пышма.

«В России испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. Они призваны прославлять воинскую доблесть и хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их из поколения в поколение. Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках - наш с вами святой долг», - подчеркнул командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Начало строительства военного храма в честь святого князя Александра Невского в Верхней Пышме посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Ярославовича, великого защитника Руси, полководца и дипломата. Текущий год указом президента РФ Владимира Путина проходит в России именно под знаком этой даты.

Воинский храм во имя покровителя сухопутных войск Российской Федерации Святого Благоверного Великого князя Александра Невского решением командующего ЦВО будет построен из дерева и вписан в генеральный план парка «Патриот» в качестве его архитектурной доминанты. В цокольном этаже планируется создать крестильный храм для военнослужащих и прихожан, а также музей военного духовенства России. Посещение храма будет свободным для всех желающих.

В храме военного будут особо почитать и сохранять духовные традиции российской армии: проводить воинские ритуалы, праздновать память святых воинов - покровителей видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ.