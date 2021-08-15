Авиация Китая прибыла в Россию для участия в конкурсе «Авиадартс»

Авиация народной освободительной армии Китая (НОАК) прибыла в Россию для участия в конкурсе АрМИ «Авиадартс». Экипажи истребителей и транспортных самолетов НОАК совершили перелет на военный аэродром ЦВО в Новосибирской области, где военнослужащие команды Китая прошли таможенные процедуры и продолжили перелет.

Дозаправку и техническое обслуживание авиатехники экипажи выполнили в Екатеринбурге, на аэродроме Кольцово, после чего продолжили перелет к месту проведения конкурса в Рязанскую область.

Конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 5 сентября.