Авиация Китая прибыла в Россию для участия в конкурсе «Авиадартс»
Конкурс АрМИ-2021 по воздушной выучке летных экипажей пройдет в Рязанской области с 22 августа по 5 сентября.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
Авиация народной освободительной армии Китая (НОАК) прибыла в Россию для участия в конкурсе АрМИ «Авиадартс». Экипажи истребителей и транспортных самолетов НОАК совершили перелет на военный аэродром ЦВО в Новосибирской области, где военнослужащие команды Китая прошли таможенные процедуры и продолжили перелет.
Дозаправку и техническое обслуживание авиатехники экипажи выполнили в Екатеринбурге, на аэродроме Кольцово, после чего продолжили перелет к месту проведения конкурса в Рязанскую область.
Конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 5 сентября.