Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия АрМИ-2021 ТЕГИ

Авиация Китая прибыла в Россию для участия в конкурсе «Авиадартс»

Олеся Степакова
20:59 15.08.2021
Конкурс АрМИ-2021 по воздушной выучке летных экипажей пройдет в Рязанской области с 22 августа по 5 сентября.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
Читайте нас на:

Авиация народной освободительной армии Китая (НОАК) прибыла в Россию для участия в конкурсе АрМИ «Авиадартс». Экипажи истребителей и транспортных самолетов НОАК совершили перелет на военный аэродром ЦВО в Новосибирской области, где военнослужащие команды Китая прошли таможенные процедуры и продолжили перелет.

Дозаправку и техническое обслуживание авиатехники экипажи выполнили в Екатеринбурге, на аэродроме Кольцово, после чего продолжили перелет к месту проведения конкурса в Рязанскую область.

Конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 5 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:14 В стране и мире
Видео
Посол РФ в Кабуле завтра проведет встречу с представителями «Талибана»*
20:44 Армия
Видео
Мощь двух держав: как прошли масштабные российско-китайские учения «Сибу/Взаимодействие-2021»
19:04 В стране и мире
СМИ: правительство Афганистана не подтверждает данных о взятии талибами* президентского дворца в Кабуле
20:06 В стране и мире
Видео
«Хорошая ревизия общества»: как белорусская власть спустя год оценивает протесты в республике
18:00 В стране и мире
Видео
Десятки отелей оказались повреждены из-за непогоды в Анапе
Популярное
Врач рассказала, удастся ли МакSим восстановить голос после затяжной комы
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Назван способ проверки правильного начисления пенсии
Видео
Ароматерапевт назвала главные принципы лечения эфирными маслами
Видео
«Взяли и просверлили дырку»: космонавт заявил о бесполезности поисков виновного в ЧП на МКС
Врач назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.