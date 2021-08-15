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Мощь двух держав: как прошли масштабные российско-китайские учения «Сибу/Взаимодействие-2021»

Максим Гриценко
20:44 15.08.2021
Общая численность войск, принимавших участие в совместных маневрах, которые начались девятого августа, - более 10 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Китая на полигоне Цинтунся завершились крупные совместные стратегические учения «Сибу/Взаимодействие-2021». С воздуха ракетно-бомбовые удары наносили истребители и вертолеты, на земле гектары территории «перепахивали» реактивные системы залпового огня и артиллерия. На командном пункте за маневрами войск и авиации наблюдали министры обороны России Сергей Шойгу и Китая – Вэй Фэнхэ.  

За совместными маневрами также пристально следили и на Западе – учения вызывают опасения у военных аналитиков НАТО.

Китай и Россия создают военно-политический альянс, писали крупнейшие западные таблоиды. В заголовках – «Маневры леденящие душу», и понятно, почему – совместная группировка войск насчитывала более сотни самолетов и вертолетов, несколько сотен бронемашин и танков, только солдат и офицеров задействовано более 10 тысяч.

В воздухе – совместные боевые порядки китайских истребителей «Цзянь» и российских многоцелевых СУ-30СМ, поколения 4++. За рычагами и штурвалами танков и бронемашин армии Китая, в том числе, и российские экипажи. За короткое время на незнакомой технике, в незнакомых ландшафтах и местности они обучились вождению и стрельбе, поразив с ходу большинство целей. Одной из отличительных особенностей учений стал обмен опытом военных двух стран.

Визит министра обороны Сергея Шойгу был запланированным и кратким, но весьма содержательным. Менее чем за двое суток глава Минобороны России провел в перелетах 17 часов. Приглашение от китайской стороны он получил еще в июне на встрече в Душанбе. Совещание проходило в закрытом режиме, прессу на него допустили всего на пять минут.

В составе российской делегации был также заместитель министра обороны по международному военному сотрудничеству Александр Фомин, представители генштаба, а также командование Восточного военного округа.

«Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших Вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности», - заявил Шойгу на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Глава Минобороны КНР в свою очередь отметил, что успех учений свидетельствует о том, что Китай и Россия имеют полную решимость и уверенность, и вполне способны совместными силами поддержать мир и стабильность в регионе.

В ходе переговоров министры также обсудили предстоящие Армейские международные игры, которые стартуют уже через неделю – 22 августа. Команды из Китая уже прибыли в точки сбора и перебазировали для участия в соревнованиях военную технику.

Переговоры длились около часа. По результатам встречи стороны подписали меморандум об установлении побратимских отношений.

Затем российская военная делегация ознакомилась с историей и достопримечательностями «образцового поселка» Миньнин, где прошла церемония подписания меморандума, а ранее состоялась двусторонняя встреча министров обороны России и Китая.

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