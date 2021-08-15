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Офицер внутренних войск Белоруссии раскрыл подробности прошлогодних митингов в республике

Иван Линдеманн
19:55 15.08.2021
По словам Владимира Порхомцева, в митингах в основном участвовали молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Желание участвовать в митингах - это стадный инстинкт. Такое мнение высказал офицер внутренних войск Белоруссии Владимир Порхомцев, комментируя «Звезде» прошлогодние протесты в республике.

«Система организации протестов была очень четкая. Были свои координаторы, которые передавали информацию, которые контролировали наши действия, наши передвижения. Было очень много изъято у задержанных радиостанций, настроенных в том числе и на наши каналы. Были группы людей-заводил, группы людей-боевиков - они тоже легко вычислялись: это спортивного телосложения парни в балаклавах. Стадный инстинкт в толпе очень заразителен», - заявил офицер.

Также, по словам Порхомцева, в митингах в основном участвовали молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет.Многие, отметил офицер, находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Зрачки расширены, несвязная речь, неадекватное агрессивное поведение. Вполне возможно, но я со своей позиции не берусь это доказывать, что, может быть, многие были под воздействием каких-либо других психотропных веществ. Я этого не исключаю. Таких людей было очень много - подавляющее число задержанных 10 августа были в состоянии алкогольного опьянения какого-то», - отметил он.

Протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года после президентских выборов. Организованные оппозиционными силами массовые митинги прошли в крупнейших городах страны и длились несколько недель.

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