Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Умер легенда футбола немец Герхард «Герд» Мюллер

Владимир Расходчиков
15:18 15.08.2021
Знаменитый немецкий футболист и бывший игрок «Баварии» Герхард «Герд» Мюллер скончался в возрасте 75 лет.
Умер легенда футбола немец Герхард «Герд» Мюллер
© Фото: Wikimedia
Читайте нас на:

На 76-м году жизни скончался один из лучших немецких нападающих в истории футбола, чемпион мира и Европы Герхард «Герд» Мюллер. Сообщение об этом опубликовано на сайте мюнхенского клуба «Бавария». 

«Известие о смерти Герда Мюллера глубоко тронуло всех нас. Он - одна из величайших легенд в истории “Баварии", его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории клуба и всего немецкого футбола», - гласит сообщение гендиректора немецкого клуба Оливера Кана.

На счету Мюллера три победы в Кубке чемпионов с Баварией, в 1970 году он стал обладателем «Золотого мяча». «Герд» является лучшим бомбардиром в истории бундеслиги с 365 голами на своем счету. В «Баварии» он забил 566 мячей. Также футболист играл за сборную ФРГ, где в 62 встречах забил 68 голов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:11 В стране и мире
СМИ: президент Афганистана Гани не сложил полномочия
11:29 В стране и мире
Видео
Президент Союза турагентств допустил завершение сезона из-за погоды на юге России
10:04 В стране и мире
Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции
09:42 Армия
Военные кинологи из РФ приступили к подготовке к этапу АрМИ «Меткий стрелок» в Алжире
02:00 В стране и мире
Рогозин рассказал о переговорах с NASA о перекрестных полетах
Популярное
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Назван способ проверки правильного начисления пенсии
Видео
Ароматерапевт назвала главные принципы лечения эфирными маслами
Видео
«Взяли и просверлили дырку»: космонавт заявил о бесполезности поисков виновного в ЧП на МКС
Врач назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Видео
Шойгу прокомментировал свою фотографию из Афганистана тридцатилетней давности
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.