Умер легенда футбола немец Герхард «Герд» Мюллер

На 76-м году жизни скончался один из лучших немецких нападающих в истории футбола, чемпион мира и Европы Герхард «Герд» Мюллер. Сообщение об этом опубликовано на сайте мюнхенского клуба «Бавария».

«Известие о смерти Герда Мюллера глубоко тронуло всех нас. Он - одна из величайших легенд в истории “Баварии", его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории клуба и всего немецкого футбола», - гласит сообщение гендиректора немецкого клуба Оливера Кана.

На счету Мюллера три победы в Кубке чемпионов с Баварией, в 1970 году он стал обладателем «Золотого мяча». «Герд» является лучшим бомбардиром в истории бундеслиги с 365 голами на своем счету. В «Баварии» он забил 566 мячей. Также футболист играл за сборную ФРГ, где в 62 встречах забил 68 голов.