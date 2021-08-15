В Воронежской области определили команду, которая откроет конкурс АрМИ «Мастера автобронетанковой техники»

Военнослужащие стран-участниц конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ–2021 провели жеребьевку очередности выступления, а также разыграли комплекты военной техники для участия в соревнованиях в Воронежской области.

Военные водители пяти иностранных государств определили перечень выступления в трех этапах состязаний: индивидуальная гонка, гонка капитанов и командная эстафета, которая станет решающей для определения команды-страны победителя.

Первыми на старт в гонках всех этапов соревнований выйдет команда Узбекистана.

Вторым выступит команда из России. Тройку замыкает спортсмены из Беларуси. Четвертыми на старт выйдут военнослужащие Египта, а замкнет пятерку китайская сборная.

Пилоты грузовых, легковых, ремонтных автомобилей, их капитаны, будут состязаться с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне. Максимальная дистанция трассы с более чем 20 препятствиями составит 7,6 километров. В ходе прохождения командной эстафеты – одного из самых сложных и волнительных этапов состязаний экипажи и военные водители пройдут искусственные препятствия, змейки, косогоры, рвы, развороты в ограниченных пространствах и выйдут дистанцию естественного серпантина с преодолением водной преграды.

Всего для участия в международных соревнованиях прибыло более 100 военных спортсменов из Беларуси, Египта, Китая, Узбекистана и России. Торжественное открытие состоится в городе Острогожск Воронежской области 22 августа.

Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств. В ходе игр более 5 тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.