В Монголии прошла жеребьевка экипажей конкурса АрМИ «Военное ралли»

Капитаны команд-участниц международного этапа конкурса «Военное ралли», проходящего в рамках АрМИ-2021, провели жеребьевку, по результатам которой откроют программу соревнований экипажи из Монголии.

Мероприятие прошло на территории этнокультурного комплекса Алдын-Булак в 45 километрах от столицы Республики Тыва города Кызыл.

Соревнования пройдут вблизи населенного пункта Бай-Хаак Тандинского Тувы. Первыми на старт выйдут представили монгольской команды. За ними – экипажи команды из Сербии. Далее стартуют военные водители из Узбекистана, Израиля, России, Белоруссии и Китая.

Кроме этого, сегодня командам из семи стран была передана военная техника, на которой им предстоит принимать участие в одном из самых быстрых конкурсов Армейских международных игр «Военное ралли-2021».

В ходе пяти соревновательных дней экипажи автомобилей «КамАЗ» и «Урал» с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также бронеавтомобилей «Тигр-М» примут участие в четырех этапах конкурса: «Индивидуальная гонка», «Гонка с преследованием», «Огневой этап» и «Командная гонка».

Международный этап конкурса «Военное ралли» пройдет в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 22 по 29 августа. В нем примут участие четыре команды из Китая, Израиля, Монголии, Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана. Перед участием в конкурсе все команды прошли обязательный двухнедельный карантин и тестирование на коронавирус.