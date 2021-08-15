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Участники конкурса АрМИ «Безопасная среда» в Китае выбрали технику и вооружение

Роман Захаров
14:00 15.08.2021
В этом году в соревновании подразделений радиационной, химической и биологической разведки «Безопасная среда» российской команде составят конкуренцию военнослужащие из четырех стран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ
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На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК прошла жеребьевка и распределение военной техники среди команд, участвующих в международном этапе конкурса «Безопасная среда» среди подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

В ходе жеребьевки участникам была предоставлена военная техника, стрелковое оружие и экипировка команд, которые будут применяться в ходе состязаний. Мероприятие состоялось под руководством главного судьи конкурса.

Между представителями команд распределили разведывательные химические машины FZC02B, автоматические винтовки Type 95, а также приборы химической и радиационной разведки, средства индивидуальной защиты и другое оборудование, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

В этом году в соревновании подразделений радиационной, химической и биологической разведки «Безопасная среда» российской команде составят конкуренцию военнослужащие из четырех стран - Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Социалистической Республики Вьетнам и Китайской Народной Республики.

В составе российской команды лучшие специалисты - победители всеармейских соревнований, курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К.Тимошенко.

До начала соревнований командам предстоит обслужить военную технику и вооружение, а также ознакомиться с местами будущих состязаний, инфраструктурой арен, рубежами для выполнения упражнений по огневой подготовке, вождению бронетехники и проведению практических тренировок.

Всего для участия в  Армейских международных играх - 2021 в учебный центр прибыло более 350 военнослужащих. Это 17 команд из 3 континентов, представляющие семь государств (Республика Беларусь, Российская Федерация, Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Узбекистан, Арабская Республика Египет, Социалистическая Республика Вьетнам и Китайская Народная Республика).

В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК Корла пройдут три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты, и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

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