В стране и мире Катер опрокинулся после столкновения с баржей на Волге под Самарой Виктория Ивашечкина Местонахождение управлявшего катером человека пока неизвестно. © Фото: flickr Читайте нас на: В Самарской области быстроходный катер столкнулся с груженной песком баржей на Волге. Транспортная Куйбышевская прокуратура начала проверку. «Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения в связи с произошедшим 14 августа столкновением быстроходного маломерного судна (катер) с баржей», - сказано в сообщении прокуратуры. Уточняется, что маломерное судно, двигаясь на большой скорости, врезалось в правый борт буксируемой баржи и позже опрокинулось. Местонахождение управлявшего катером человека пока неизвестно. На месте инцидента работают спасатели МЧС России. Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика