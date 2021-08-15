Катер опрокинулся после столкновения с баржей на Волге под Самарой
Местонахождение управлявшего катером человека пока неизвестно.
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В Самарской области быстроходный катер столкнулся с груженной песком баржей на Волге. Транспортная Куйбышевская прокуратура начала проверку.
«Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения в связи с произошедшим 14 августа столкновением быстроходного маломерного судна (катер) с баржей», - сказано в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что маломерное судно, двигаясь на большой скорости, врезалось в правый борт буксируемой баржи и позже опрокинулось. Местонахождение управлявшего катером человека пока неизвестно. На месте инцидента работают спасатели МЧС России. Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего