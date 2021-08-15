Авербух рассказал о самочувствии Арзамасовой после родов

Известный советский и российский фигурист Илья Авербух в беседе со «Звездой» рассказал, что его супруга - актриса Елизавета Арзамасова - чувствует себя хорошо после родов. Также спортсмен назвал рост и вес появившегося на свет малыша.

«Все прекрасно, все очень хорошо. У нас мальчик. Имя в процессе. Хотели посмотреть, какое имя ему подойдет, через несколько дней скажем, как зовут. Родился прекрасным. Три килограмма и 800 грамм, 53 сантиметра. Большой мальчишка», - рассказал счастливый отец.

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова и Илья Авербух в конце апреля сообщали, что скоро в их семье будет пополнение. Для 26-летней актрисы этот ребенок стал первенцем. У 47-летнего спортсмена, в свою очередь, есть сын Мартин от предыдущего брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.