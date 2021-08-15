Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Авербух рассказал о самочувствии Арзамасовой после родов

Роман Захаров
11:58 15.08.2021
Спортсмен также сообщил, что имя родившемуся малышу будет выбрано позже.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

Известный советский и российский фигурист Илья Авербух в беседе со «Звездой» рассказал, что его супруга - актриса Елизавета Арзамасова - чувствует себя хорошо после родов. Также спортсмен назвал рост и вес появившегося на свет малыша.

«Все прекрасно, все очень хорошо. У нас мальчик. Имя в процессе. Хотели посмотреть, какое имя ему подойдет, через несколько дней скажем, как зовут. Родился прекрасным. Три килограмма и 800 грамм, 53 сантиметра. Большой мальчишка», - рассказал счастливый отец.

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова и Илья Авербух в конце апреля сообщали, что скоро в их семье будет пополнение. Для 26-летней актрисы этот ребенок стал первенцем. У 47-летнего спортсмена, в свою очередь, есть сын Мартин от предыдущего брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:56 В стране и мире
Талибы* гарантировали безопасность посольства РФ и других стран в Афганистане
11:29 В стране и мире
Видео
Президент Союза турагентств допустил завершение сезона из-за погоды на юге России
10:04 В стране и мире
Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военных, погибших при тушении пожаров в Турции
09:42 Армия
Военные кинологи из РФ приступили к подготовке к этапу АрМИ «Меткий стрелок» в Алжире
02:00 В стране и мире
Рогозин рассказал о переговорах с NASA о перекрестных полетах
Популярное
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Назван способ проверки правильного начисления пенсии
Видео
Ароматерапевт назвала главные принципы лечения эфирными маслами
Видео
«Взяли и просверлили дырку»: космонавт заявил о бесполезности поисков виновного в ЧП на МКС
Врач назвал симптом инфаркта, который появляется за несколько дней до приступа
Видео
Шойгу прокомментировал свою фотографию из Афганистана тридцатилетней давности
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.