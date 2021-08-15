Синоптики пообещали москвичам жару в воскресенье

В Москве в воскресенье, 15 августа, установится жаркая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РФ, отмечая, что в городе будет переменная облачность, а местами пройдут небольшие дожди.

В дневное время в столице синоптики ожидают 26-28 градусов выше нуля. В ночь на 16 августа столбики термометров упадут до плюс 14 градусов.

Ветер в городе будет дуть юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Московской области 15 августа температура воздуха будет колебаться в пределах 25-27 тепла, а в ночь на 16 августа - понизится до плюс 13 градусов.