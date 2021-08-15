Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 227 человек.

Сила землетрясения составила 7,2 балла, по данным Геологической службы Соединенных Штатов. После этого последовала серия афтершоков.

Землетрясение произошло в 8,5 км от города Пти-Тру-де-Нипп на глубине 10 км, передает Reuters.

В результате землетрясения от зданий церквей, отелей и жилых домов остались руины. Природное явление было ощутимо даже на территории Кубы и Ямайки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Гаити заявил введении на острове режима чрезвычайного положения после мощного землетрясения.

Местные СМИ сообщили, что режим ЧП будет действовать в течение одного месяца.