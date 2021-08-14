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Названа упаковка для продуктов, которая угрожает здоровью

Ян Брацкий
06:46 14.08.2021
При нагреве такая упаковка начинает разлагаться и выделять опасные канцерогены.
Названа упаковка для продуктов, которая угрожает здоровью
© Фото: pixabay.com
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Упаковки для продуктов из полистирола и его вспененной версии могут нанести серьезный урон здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). Из полистирола, который маркируется как ПС или PS, производится одноразовая посуда, лотки и подложки для нарезки, контейнеры для яиц и стаканчики для йогуртов.

«Производители часто выбирают его из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик. Отдельно остановимся на вспененном полистироле. Он еще опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98%», - цитирует сообщение РЭО агентство РИА Новости.

Под влиянием света и высоких температур этот материал начинает разогреваться и выделять целый букет канцерогенов, самый опасный из которых стирол. Именно поэтому нежелательно хранить продукты в таких упаковках, а тем более - разогревать в них пищу.

«Например, ПЭТ при нагреве до 60 градусов размягчается и теряет форму, ПВХ - при 65-70, полистирол - при 100. В микроволновке максимально температура разогретой еды может достигать как раз 100 градусов», - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Российский экологический оператор неоднократно обращался к торговым сетям с просьбой отказаться от такой упаковки. Тем более, что в большинстве случаев, ее количество избыточно.

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