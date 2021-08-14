Сладкая жизнь: в сирийском Алеппо возобновила работу кондитерская фабрика

Сирийские сладости до войны славились по всему миру. Труд восточных кондитеров по достоинству оценивали даже в Европе - на Парижском шоколадном салоне. Но террористы едва не уничтожили вековую гастрономическую культуру. Сейчас на этой фабрике в Алеппо работают в основном женщины. Из мужчин - лишь ветераны, защищавшие город во время осады, но по разным причинам выбывшие в запас.

«Очень трудно было найти работу после войны. Предприятия закрыты. Многие получили работу по государственным квотам. А потом в город вернулись предприниматели, появилось много рабочих мест с хорошей зарплатой», - рассказывает сотрудник кондитерской фабрики Мухаммед Саид Лехля.

На фабрике в Алеппо производят сахарные и мучные изделия. Рабочих рук хватает, а вот конвейерная линия уже давно морально устарела. Для улучшения технологий нужна новая техника, но из-за западных санкций ее нельзя ввести в страну. Старые механизмы часто выходят из строя. Но поломки чинят, не останавливая производство.

Поднимать производство из руин помогает правительство. Для малого бизнеса предусмотрены льготы и субсидии. Кроме этого, предприниматели чувствуют уверенность благодаря присутствию наших военных.

«Сначала мы выпускали только мучные изделия. Понимаете, очень страшно было заново начинать бизнес, не было уверенности в завтрашнем дне. Когда здесь появились русские друзья, мы поняли, что в Алеппо точно пришел мир и запустили производство на полную мощность», - директор кондитерской фабрики Осман Бен-Уссаид.

Кондитерское производство - это одно из самых динамично развивающихся направлений бизнеса в Сирии. На данный момент фабрики в Алеппо уже смогли покрыть потребности всего населения страны. И местные предприниматели уже договариваются о поставках сладостей в Ирак и Иорданию.