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Центробанк ужесточил регулирование выдачи ипотеки

Роман Захаров
04:28 01.08.2021
Эксперты рассказали о последствиях ужесточения правил выдачи ипотеки в России.
Центробанк ужесточил регулирование выдачи ипотеки
© Фото: pixabay
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Центробанк РФ с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья. По мнению экспертов, этом может привести к небольшому росту ставок по таким кредитам, однако едва ли серьезно охладит рынок, из-за чего регулятору придется вводить дополнительные меры.

Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с сегодняшнего дня ипотеке повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Этот шаг нужен в связи с увеличением доли ссуд с невысоким первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале 2021 года, а на вторичном рынке - с 30% до 33%. Повышение надбавок, как ожидают специалисты ЦБ, снизит стимулы банков наращивать кредитование за счет выдачи гражданам РФ ипотеки с низким первоначальным взносом, а также позволит кредитным организациям быстрее восстановить буфер по ипотечным займам, что, в свою очередь, обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям.

В настоящий момент, в условиях взрывного роста ипотеки и опережающего доходы населения увеличения стоимости недвижимости, возросла значимость первоначального взноса по жилищным займам как гаранта стабильности банковской системы. Ужесточение регулирования вряд ли приведет к существенному охлаждению рынка ипотеки, считает младший директор отдела рейтингов кредитных институтов крупного рейтингового экономического агентства Екатерина Щурихина.

«Наиболее вероятный вариант - банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам порядка 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20% в качестве первого взноса», - приводит РИА Новости слова Щурихиной.

Директор группы рейтингов финансовых институтов известного аналитического экономического агентства Ирина Носова, в свою очередь, уверена, что новые меры приведут к замедлению выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, так как они добавят нагрузку на капитал банков, которые начнут ее компенсировать незначительным повышением ставок. При этом специалист подчеркивает, что невзирая на уже случившееся замедление выдач ипотеки в июле текущего года, темпы роста все еще находятся на высоком уровне, что в дальнейшем может привести к ухудшению качества ипотечного портфеля.

Носова также рассказала, что, согласно расчетам экспертов, до конца 2021 года регулятор может еще ужесточить требования: для недопущения ухудшения качества ипотечного портфеля надбавки к коэффициентам риска могут быть вновь повышены.

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