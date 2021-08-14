Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26

Количество пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до 26 человек. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли. К 21:00 сегодняшнего дня в медучреждениях Воронежа лечатся 19 человек», - говорится в Telegram-канале главы региона.

Трагедия произошла вечером 12 августа в центре Воронежа. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать детонация газа в баллонах, которые были установлены в пассажирском автобусе ПАЗ.

В результате взрыва погибли две женщины, многие люди получили травмы и были госпитализированы. Дело по факту происшествия передано в центральный аппарат СК РФ.