Путин поздравил с открытием участников конкурса оперных певцов Елены Образцовой

Президент РФ Владимир Путин поздравил с открытием участников, организаторов и гостей Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

«Отрадно, что ваш проект, задуманный и воплощенный в жизнь Еленой Васильевной Образцовой, успешно развивается, служит поддержке и профессиональному становлению одарённой молодёжи, приумножению легендарных традиций отечественной вокальной школы. И, конечно, он содействует сбережению памяти об этом замечательном человеке, подлинной звезде мировой оперной сцены, талантливом педагоге и наставнике», – говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность в том, что нынешний конкурс станет ярким событием в культурной, общественной жизни как Пеетербурга, так и всей страны в целом.

Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой проходит с 1999 года при поддержке Фонда президентских грантов и комитета по культуре Санкт-Петербурга. В нем участвуют 12 стран Европы и Азии.