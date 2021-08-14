Мощный пожар повредил девять зданий в Оренбурге

Крупный пожар в Оренбурге распространился еще на семь построек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области.

Два здания в Почтовом переулке в Оренбурге загорелись днем в субботу. Изначально горели жилая и нежилая постройки. Позже огонь перекинулся на соседние здания.

На данный момент пламенем повреждено девять строений. В их числе шесть жилых домов и одно административное здание. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади одна тысяча квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, идет проливка.

По данным спасателей, два человека пострадали. Погибших нет. Пожар тушат 107 человек и 44 единицы техники, из деятельность координирует межведомственный оперативный штаб.