На международных конкурсах «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» АрМИ провели жеребьевку

На полигоне Тюменского высшего военного командного инженерного училища проведена жеребьевка и передача инженерной техники участникам международных конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» АрМИ-2021.

В конкурсе «Инженерная формула» задействованы путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, плавающее транспортное средство ПТС-2 и машина для отрывки котлованов МДК-3. Также командам будут выданы дополнительный комплект имущества для производства обслуживания, ремонта и покраски вверенной техники.

В ходе соревнования «Безопасный маршрут» участники выполнят комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. На маршруте протяженностью до 3 тысяч метров конкурсантам предстоит проложить «безопасный маршрут», разобрав лесной завал, используя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудовать переходы через препятствия и навести 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ. Дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений станет метание с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки.

До начала соревнований инструкторы Тюменского высшего военного командного инженерного училища проведут подготовку иностранных участников, обучив их особенностям эксплуатации российской техники.

Открытие конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» состоится 22 августа, финальный заезд, награждение победителей и закрытие – 30 августа.