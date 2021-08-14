В стране и мире Синоптик рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон Иван Линдеманн Речь идет о понижении температуры воды до +20 градусов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay Читайте нас на: Купальный сезон в Москве закончится на следующей неделе. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он уточнил, что речь идет о понижении температуры воды до +20 градусов. «Тут все зависит от субъективных особенностей купающегося индивидуума. Температура воды и +25 градусов кому-то кажется холодной, а кто-то и в +18 купается», - сказал он. Леус заявил, что при подсчетах учитывал среднюю температуру воздуха, которая в последние несколько дней наблюдалась в столичном регионе, и ту температуру воды, которая сейчас в реках и озерах Москвы и области (на уровне +18-20 градусов). Кроме того, из-за сокращения светового дня у воды остается меньше времени на прогрев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика