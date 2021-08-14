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На карантине: как тренируются участники конкурсов АрМИ «Аварийный район» и «Снайперский рубеж» в условиях изоляции

Виктория Косогляденко
Олеся Степакова
16:39 14.08.2021
Пропускать тренировки, как и в спорте, нельзя ни дня. По этой причине тренерский штаб сборной ВС России придумал, как тренироваться в условиях изоляции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Во Вьетнаме сейчас идет подготовка к АрМИ-2021, здесь пройдут сразу два конкурса – «Аварийный район» и «Снайперский рубеж». Сейчас все участники находятся на обязательном карантине, но тренировки никто не отменял. Выходить из зоны изоляции и гулять пока никому нельзя.

Еду доставляют к номеру и оставляют за дверью, на столике. Как и обеды, тренировки здесь тоже по расписанию. Хотя и проходят в непривычных условиях – в пределах двух этажей. Но пропускать, как и в спорте, нельзя ни дня. По этой причине тренерский штаб сборной ВС России придумал, как тренироваться в изоляции.

«Тренажеры делают из подручных материалов. В ход идут стулья и даже чайники», – рассказал тренер сборной ВС конкурса «Аварийный район» Антон Обидин.

Этот коридор выполнен в виде террасы – так же делают и в современных ковидных госпиталях для того, чтобы люди реже находились друг с другом в замкнутых пространствах. Так что здесь, на воздухе, можно даже устроить пробежку и размяться.

Такого спортивного карантина в этом военном городке еще не видели. Две тренировки в день – утром и вечером. И все это с учетом правил изолятора: соблюдать дистанцию и носить маски. Единственное исключение – это спорт.

Результаты тестирования на коронавирус у всей делегации - отрицательные. Сегодня предстоит сдать еще одну пробу. От нее зависит сколько еще продлится азиатский карантин для команд участниц Армейских международных игр.

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