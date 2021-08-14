Опубликовано видео жестких столкновений националистов с полицией у Офиса Зеленского
В ходе столкновений травмы получили семь правоохранителей и несколько нацгвардейцев.
© Видео: Сергей Фамилов, YouTube © Фото: Сергей Фамилов, YouTube
В Киеве у Офиса Владимира Зеленского националисты атаковали полицию. В ходе столкновений травмы получили семь правоохранителей и несколько нацгвардейцев. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Националисты не подчинились требованиям полицейских о досмотре на предмет наличия опасных предметов перед тем, как пройти к ОП, и спровоцировали драку с силовиками», - сообщает издание.
Отмечается, что националисты применяли против полицейских слезоточивый газ.
В связи с травмами силовиков открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов.
Митинг в Киеве начался после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве.