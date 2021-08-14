ВКС РФ разрабатывает методологию применения женских экипажей в авиационных частях

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в настоящее время разрабатывают методологию применения женских экипажей в современных военных авиационных частях. Об этом сообщил замглавнокомандующего ВКС РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

«Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками», – отметил генерал.

По его словам, это новое направление работы и на сегодняшний день в ВКС нет системного опыта по применению женских экипажей.

Максимцев напомнил, что курсантки обучаются в Краснодарском высшем военном авиационном училище по специальностям военно-транспортная, дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

В 2017 году решение о приеме девушек на летные специальности в училище в Краснодаре принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Тогда в учебное заведение были зачислены 16 девушек.