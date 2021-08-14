В Анапе из-за дождей оказались подтоплены пять объектов санаторно-курортного комплекса
За сутки с 12 на 13 августа в регионе выпало более 152,2 мм осадков.
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Пять объектов санаторно-курортного комплекса подтоплены в Анапе из-за сильных ливней. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
«В результате схода воды в низинные участки территорий Пионерского проспекта города Анапы переполнились ливневые системы, образовалось покрытие водами проезжих частей», - говорится в сообщении, передает ТАСС.
За сутки с 12 на 13 августа в Анапе выпало более 152,2 мм осадков. По словам синоптиков, это четырехмесячная норма для данного региона.
Ранее сообщалось, что в Анапе эвакуированы почти 900 детей из оздоровительных лагерей из-за подтоплений.
Также подчеркивалось, что для эвакуированных детей было организовано горячее питание.