«Огненный град» в Приморье: кадры крупных тактических учений на полигоне Сергеевский

«Огненный град» устроили военнослужащие Восточного военного округа на полигоне Сергеевский в Приморье. Там завершились крупные тактические учения танкистов, мотострелков, артиллеристов и летчиков армейской авиации.

Более тысячи военных и свыше 300 единиц техники окружили условного противника и нанесли удары по его командным пунктам и бронемашинам. Всего уничтожено более 500 мишеней, но перед эти пришлось преодолеть сотню километров и занять нужные позиции.

Разведку проводили с помощью беспилотников, которые передавали координаты целей экипажам танков и расчетам реактивных систем залпового огня.