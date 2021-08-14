В Алабино прибыли танки армии Китая для участия в АрМИ

Сегодня эшелон с танками и специальной техникой команды конкурса «Танковый биатлон» Народно-освободительной армии Китая прибыл на станцию разгрузки Алабино.

Российской стороной организован торжественный прием китайских военнослужащих и оказана помощь в разгрузке техники.

Эшелон с военной и специальной техникой НОАК прошел более семи тысяч километров со станции Забайкальск до станции Алабино. Танки армии Китая будут размещены в отдельных боксах парка боевых машин Таманской дивизии, а личный состав - в благоустроенных общежитиях.

В ближайшее время на конкурсе «Танковый биатлон» будет проведена жеребьевка, подготовка техники и 22 августа в 10.00 будет дан старт первому заезду конкурса «Танковый биатлон».

Всего на конкурс заявилось 20 стран, которые будут разбиты на два дивизиона.

В ходе индивидуальной гонки будет определен лучший танковый экипаж. В день закрытия Армейских игр в ходе проведения финальной эстафеты определится лучшая сборная.

Армейские международные игры - 2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В ходе игр более пяти тысяч военнослужащих из 44 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.