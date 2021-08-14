Шойгу заявил, что спортсмены ЦСКА на Олимпиаде достойно прошли проверку волевых качеств и целеустремленности

Спортсмены, которые представляли ЦСКА на летних Олимпийских играх в Токио, показали выдающийся результат, несмотря на запрет соревноваться под флагом Российской Федерации, а также надуманные претензии отдельных соперников. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе чествования армейцев.

«Наши армейские спортсмены показали на Играх выдающийся результат. Для каждого из вас участие в Олимпиаде стало не только важнейшим рубежом в профессиональной карьере. Это была своего рода проверка ваших волевых качеств, работоспособности, целеустремленности, умения собраться перед решающим поединком. И вы ее достойно прошли, невзирая на запрет выступать под флагом и гимном России и надуманные претензии отдельных соперников. Мы вами гордимся», - сказал руководитель оборонного ведомства.

Министр подчеркнул, что армейцы представляли треть российской олимпийской команды и добыли для нее 64% всех наград, а именно: 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Сергей Шойгу поблагодарил спортсменов ЦСКА за существенный вклад в укрепление престижа армии РФ и государства в целом. Он также пообещал армейцам всестороннюю поддержку при подготовке к следующим Олимпиадам.

Помимо этого, глава Минобороны России сообщил, что армейцы в скором будущем получат большой подарок - Современный мультиспортивный комплекс ЦСКА со скалодромом, плавательным бассейном, гимнастическими и борцовским залами. Будут также и другие новые спортивные сооружения, включая большой манеж для конного спорта.