Тела погибших при крушении Ми-8 нашли на дне озера на Камчатке

На дне озера на Камчатке обнаружены несколько тел погибших туристов. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Корпус упавшего воздушного судна удалось обнаружить с помощью глубоководного аппарата. Как сообщается, он находится на глубине 110 метров, примерно в 500 метрах от берега.

«Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», - говорится в сообщении.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки. Внутри воздушного судна в момент инцидента находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восьмерым из них удалось спастись.