Талибы* заявили о захвате столицы афганской провинции Пактика

Талибы* взяли под свой контроль город Шаран, являющийся административным центром провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. Об этом информирует представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид в своем Twitter.

По его словам, боевики захватили здание губернаторской администрации, полицейский участок и иные госучреждения. Кроме того, на их сторону перешли правительственные силы, дислоцированные в городе.

В Афганистане в последнее время обострилось противостояние правительственной армии и боевиков движения «Талибан»*, которые уже овладели значительными территориями страны и развернули наступление на крупные города. Некоторые западные государства начали эвакуировать из Афганистана сотрудников своих дипломатических представительств.

* Талибы, «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в России