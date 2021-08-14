Шойгу: армейцы выступили в Токио достойно, невзирая на надуманные претензии соперников

Спортсмены, представлявшие ЦСКА на летних Олимпийских играх в Токио, показали выдающийся результат, невзирая на запрет соревноваться под флагом и гимном России, а также надуманные претензии отдельных соперников. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу в ходе чествования армейцев.

«Наши армейские спортсмены показали на Играх выдающийся результат. Для каждого из вас участие в Олимпиаде стало не только важнейшим рубежом в профессиональной карьере. Это была своего рода проверка ваших волевых качеств, работоспособности, целеустремленности, умения собраться перед решающим поединком. И вы ее достойно прошли, невзирая на запрет выступать под флагом и гимном России и надуманные претензии отдельных соперников. Мы вами гордимся», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что армейцы представляли треть российской олимпийской сборной и добыли для нее 64 процента всех наград - 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых. Шойгу поблагодарил спортсменов ЦСКА за значительный вклад в укрепление престижа армии России и страны в целом. Он пообещал армейцам всестороннюю поддержку при подготовке к следующим Олимпийским играм.

Кроме того, министр сообщил, что армейцы в ближайшее время получат большой подарок - современный мультиспортивный комплекс ЦСКА со скалодромом, плавательным бассейном, гимнастическими и борцовским залами. Будут также и другие новые спортивные сооружения, в том числе большой манеж для конных видов спорта.