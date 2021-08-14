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В гостях у императора: в Петербурге после реставрации открылся Александровский дворец

Павел Кутаренко
10:16 14.08.2021
Реставраторы восстановили все до мельчайших деталей в резиденции последней царской семьи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Для жителей и гостей Санкт-Петербурга открылся Александровский дворец. Там провели масштабную реставрацию и по сохранившимся снимкам восстановили все до мельчайших деталей. Теперь трель старинного телефона снова разносится по личным покоям царской семьи. И, кажется, что хозяйка - императрица Александра Федоровна - вот-вот возьмет трубку.

На будуарном столике стоит зеркальце императрицы и лежит ее расческа, а в шкафах камердинерской висит одежда Николая Второго. Как будто они только что были внутри здания.

Александровский дворец - любимая и последняя резиденция последней русской императорской семьи, именно из нее их увезли в ссылку.

Сразу после высылки царской семьи все помещения дворца были тщательно отфотографированы. Сохранился цветной снимок, где в палисандровой гостиной в вазе стояла живая гортензия. И спустя 100 лет цветок вернули на то же самое место.

Практически все интерьеры и большинство предметов убранства дворца были уничтожены или утрачены в годы Великой Отечественной войны, ведь внутри здания располагался немецкий штаб и гестапо. Сложнейшая реставрация длилась семь лет, были воссозданы 13 помещений. В их числе - парадный кабинет, где Николай II принимал министров и правил империей.

«Здесь принимались стратегические решения во время Первой мировой войны, именно здесь они заседали. А вот на антресоли сидела Александра Федоровна и вязала. И в общем была свидетельницей этих переговоров и потом давала, как известно из воспоминаний современников, советы своему супругу», - рассказала «Звезде» директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратынова.

Несмотря на то, что у императора и императрицы были отдельные половины, спали они в одной комнате. Это, кстати, редкий случай для того времени. Розовый интерьер спальни был выполнен по вкусу Александры Федоровны. А вот царские кровати, оказывается, были весьма скромными.

«Да, обычные. Для нас это странно немного, но матрас был общим, покрывало было общим. Они спали на такой узкой кровати», - объяснила главный хранитель ГМЗ «Царское село» Татьяна Серпинская.

Мавританскую уборную сейчас назвали бы личным «спа-центром» хозяина. В ней император отдыхал, занимался физкультурой и купался в бассейне на тысячу ведер. Кстати, бассейн этот стал настоящим открытием: его обнаружили, когда вскрыли паркет советского времени.

«Когда реставраторы сюда пришли, здесь не было ничего. Только окрашенные стены и белые потолки», - вспоминает сейчас главный архитектор ГМЗ «Царское село» Мария Рядова.

Поразительные интерьеры удалось воссоздать по крохотным найденным фрагментам, и теперь каждый сможет увидеть, как жила последняя императорская семья. Пока для посещения откроют только личные покои Николая Второго и Александры Федоровны, реставрационные работы в остальных залах Александровского дворца должны закончиться в ближайшие два года.

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