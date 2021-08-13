Дезинфекция, тесты и карантин: как Ханой встретил участников АрМИ

Рано утром аэропорт Ханоя принял один единственный рейс - из Новосибирска. На его борту - несколько тонн груза и 122 человека. Это военнослужащие из Венесуэлы, Узбекистана, Пакистана, Мали, Белоруссии и России прибыли на Армейские игры. Сразу два конкурса в этом году пройдут во Вьетнаме.

В аэропорту Ханоя с мерами безопасности все строго. Прибывших встретила бригада в специальных защитных комбинезонах, которая продезинфицировала багаж, оборудование и даже самолет.

В столице Вьетнама введен локдаун. Взъезжающих из-за границы, кроме армейской делегации, больше нет. В международном терминале закрыты фуд-корты и магазинчики. А до места назначения военнослужащие добираются по абсолютно пустынным улицам Ханоя: местным выходить из дома разрешается только по пропускам.

На базе куда, заселяют команды, тоже особый санитарный режим. Прежде чем отправить участников соревнований по комнатам, они заполняют анкеты и сдают экспресс-тесты на COVID-19. В страну, где действует локдаун, наши военные въехали в порядке исключения и после нескольких этапов проверок.

Прибывшим из-за границы придется выдержать карантин - несколько дней полной изоляции. Медик сборной Белоруссии такие меры предосторожности называет образцовыми.

«Соблюдены все правила безопасности, индивидуальной безопасности персонала, безопасности каждого военнослужащего... Именно такой прием должен быть в каждой стране», - уверена медик сборной Белоруссии Ирина Авдзевич.

Персонал в аэропорту и на таможне, администраторы в отеле, водители в автобусе - все в защитных комбинезонах. Средствами персональной зашиты здесь никто не пренебрегает. Во Вьетнаме долгое время удавалось сдерживать распространение болезни именно потому, что власти сделали ставку на соблюдение мер гигиены и ношение масок.

В тени во Вьетнаме сейчас +34 градуса. Субтропическое лето команды восприняли по-разному. Сборной Венесуэлы, к примеру, даже акклиматизироваться не пришлось. Погода - такая же, как у них дома - в Южной Америке.

Через несколько дней будут готовы результаты тестов. И только после этого участников Армейских игр допустят к тренировкам.

А пока все - на строгом карантине. Иностранные военные не должны покидать даже своих комнат в отеле.