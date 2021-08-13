В Москву по приглашению Шойгу прибыли дети из Сирии

В Москву спецбортом из Дамаска по приглашению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу прибыли сирийские дети. Здесь они ознакомятся с историей, традициями, культурой нашей страны и достопримечательностями российской столицы.

Дружба для них - не просто русское слово. Многие несовершеннолетние лишились близких им людей. Сейчас о том, что пришлось пережить, дети рассказывают с помощью стихов.

Ая Амер учит русский не первый год. На ее сумочке висит брелок - матрешка. Это подарок родителей. Они знали, как девочка мечтает о поездке. Теперь это счастливый талисман, ведь ее мечта сбывается.

Единственное, о чем дети переживали перед поездкой, это погода. Думали, замерзнут, но опасения не оправдались. Впереди у них экскурсии по Москве и области, и эти планы уже ничего не изменит. Дети сами просили показать им как можно больше связанного с русской культурой.

Каждый из сирийской делегации знает, что российская армия не только помогает остановить на их родине войну. Наши военные сотни раз организовывали в разбитые боевиками города и поселки доставку гуманитарной помощи. Вот и теперь, если бы не приглашение министра обороны России Сергея Шойгу, мечты детей, возможно, так и остались бы неисполненными. Но теперь, им нужно только набраться сил после перелета.

Их каждый день в Москве расписан буквально по часам. Сначала - Московский Кремль, планетарий, Московский зоопарк. Но самое главное, что у детей запланирован концерт: они выступят в парке «Патриот» с песнями на русском языке.