Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Участники конкурсов АрМИ-2021 «Военное ралли» и «Конный марафон» прибыли в Тыву

Виктория Ивашечкина
05:40 13.08.2021
До начала соревновательной программы все участники получат и подготовят вооружение и военную технику.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Команды военных водителей ВС Израиля, Белоруссии, Сербии, Узбекистана и Китая, а также военные наездники от вооруженных сил Узбекистана и Казахстана прибыли в Тыву для участия в международных этапах конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон», проходящих в рамках Армейских международных игр-2021.

Встреча участников состоялась в аэропорту столицы Республики городе Кызыл. По традиции представителей команд встретили соленым чаем с молоком и хлебом-солью, также всем участникам были подарены белые шарфы (Кадаки), которые являются символом чистоты, святости и благополучия.

Разместились участники конкурса на территории горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). До начала соревновательной программы все участники, в зависимости от конкурсов, получат и подготовят вооружение и военную технику.

Напомним, международные этапы конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон» пройдут в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 22 по 29 августа.

Перед участием в конкурсе все команды прошли обязательный двухнедельный карантин и тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Российские миротворцы сдали около 40 литров крови для больных в Нагорном Карабахе
03:16 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал кадры с места взрыва автобуса в Воронеже
01:42 В стране и мире
Видео
Пассажирка взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказала о происшествии
23:24 В стране и мире
Видео
Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео
01:18 В стране и мире
Возле Кемерово произошло землетрясение магнитудой 5,0
Популярное
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.