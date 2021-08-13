Участники конкурсов АрМИ-2021 «Военное ралли» и «Конный марафон» прибыли в Тыву

Команды военных водителей ВС Израиля, Белоруссии, Сербии, Узбекистана и Китая, а также военные наездники от вооруженных сил Узбекистана и Казахстана прибыли в Тыву для участия в международных этапах конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон», проходящих в рамках Армейских международных игр-2021.

Встреча участников состоялась в аэропорту столицы Республики городе Кызыл. По традиции представителей команд встретили соленым чаем с молоком и хлебом-солью, также всем участникам были подарены белые шарфы (Кадаки), которые являются символом чистоты, святости и благополучия.

Разместились участники конкурса на территории горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО). До начала соревновательной программы все участники, в зависимости от конкурсов, получат и подготовят вооружение и военную технику.

Напомним, международные этапы конкурсов «Военное ралли» и «Конный марафон» пройдут в трех районах Республики Тыва и на горном полигоне «Кара-Хаак» с 22 по 29 августа.

Перед участием в конкурсе все команды прошли обязательный двухнедельный карантин и тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции.