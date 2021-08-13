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Российские миротворцы сдали около 40 литров крови для больных в Нагорном Карабахе

Виктория Ивашечкина
05:00 13.08.2021
Забор материала проводился специалистами мед отряда специального назначения миротворческого контингента на базе отделения переливания крови.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные российской миротворческого контингента сдали около 40 литров крови для граждан, которые находятся на излечении в больницах и проживают вблизи линии разграничения в отдаленных районах Нагорного Карабаха.

Уточняется, что сдача крови военнослужащими происходила в добровольном порядке в ответ на обращение местных властей в Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента об оказании помощи.

Около 100 российских военнослужащих откликнулись на обращение и в добровольном порядке сдали свою кровь. Забор крови проводился специалистами медицинского отряда специального назначения миротворческого контингента на базе отделения переливания крови.

«Кровь донора после забора приходит в лабораторию для обследования на инфекционный статус и на гемотрансмиссивные инфекции исключения», - рассказала заведующая отделением переливания крови Гаяне Аванесян.

Представитель российского миротворческого контингента Максим Пугачев рассказал, что перед началом процедуры у каждого военнослужащего было измерено артериальное давление, проведен опрос жалоб и заполнение необходимых анкет.

Отмечается, что по окончанию процедуры сдачи крови каждому военнослужащему был выдан дополнительный продовольственный паек в виде шоколада, сока и печенья. Всем донорам крови из числа военнослужащих будут предоставлены дополнительные сутки отдыха.

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