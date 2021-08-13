Новобранцы КФл провели первые стрельбы на полигоне Аданак в Дагестане

Новобранцы Каспийской флотилии провели первые стрельбы из стрелкового оружия в рамках полевого выхода на полигоне Аданак в Дагестане. В тренировке участвовали военнослужащие весеннего призыва 2021 года.

Стрельбы проводились из АК-74. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по метанию учебно-имитационной гранаты. Упражнения призваны закрепить навыки стрельбы по подвижным и неподвижным целям и умение выбрать точку прицеливания.

Молодые бойцы на начальном этапе подготовки получили теоретические знания. Они изучали тактико-технические характеристики стрелкового оружия, требования по обращению с оружием и теоретические основы стрельбы.

После завершения полевого выхода новобранцы были приведены к военной присяге. Далее их распределят по различным кораблям и береговым частям Каспийского флота. Распределение будет зависеть от уровня их образования и уровня допризывной подготовки.