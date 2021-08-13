Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте

Шесть человек, включая подозреваемого, погибли при стрельбе в британском Плимуте. Об этом говорится в сообщении полиции графств Девон и Корнуолл.

«Сообщается о шести жертвах, включая подозреваемого... Два лица женского пола и двое мужского погибли на месте. Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений. Еще одно лицо женского пола, получившее на месте медицинскую помощь, вскоре скончалось в больнице», - сообщает полиция в Facebook.

В правоохранительных органах версии произошедшего пока не называли, расследование дела продолжается.

Ранее британские СМИ писали, что причиной стрельбы мог стать семейный конфликт.