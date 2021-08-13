Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте

Анна Назайкина
02:54 13.08.2021
Все, предположительно, скончались от огнестрельных ранений.
Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Шесть человек, включая подозреваемого, погибли при стрельбе в британском Плимуте. Об этом говорится в сообщении полиции графств Девон и Корнуолл.

«Сообщается о шести жертвах, включая подозреваемого... Два лица женского пола и двое мужского погибли на месте. Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений. Еще одно лицо женского пола, получившее на месте медицинскую помощь, вскоре скончалось в больнице», - сообщает полиция в Facebook.

В правоохранительных органах версии произошедшего пока не называли, расследование дела продолжается.

Ранее британские СМИ писали, что причиной стрельбы мог стать семейный конфликт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:24 В стране и мире
Видео
Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео
22:06 В стране и мире
Видео
Опубликовано новое видео с места взрыва в Воронеже
16:53 В стране и мире
В СК назвали приоритетные версии крушения Ми-8 на Камчатке
18:25 Армия
Реконструкцию восточной ветки БАМа силами Минобороны показали из космоса
13:27 В стране и мире
Видео
Момент задержания беглецов из истринского ИВС попал на видео
Популярное
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы
В Екатеринбурге умер исследователь гибели группы Дятлова после похода на перевал
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Видео
Эхо аномальной жары: во Владивостоке поймали встречающуюся лишь в тропиках рыбу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.