В Россотрудничестве рассказали о целях визита в Москву сирийских школьников

Сирийские школьники из разрушенных войной провинций побывали на экскурсии в самом центре российской столицы. В Москву они прибыли по приглашению министра обороны Сергея Шойгу.

Юные гости - это ребята в возрасте от 10 до 16 лет из разных регионов арабской республики. Многие потеряли на войне своих близких. Цель этой поездки - познакомить детей с историей, традициями и культурой нашей страны.

Программа пребывания рассчитана до 17 августа. Организовать ее помогает Россотрудничество. В ведомстве рассказали, с чего начался проект.

«Идея родилась во время визита российской делегации в Сирию. Во время одного из мероприятий девочка подошла и сказала, что есть группа детей, которые бы хотели увидеть Россию. На самом деле совершенно ясно, что мы должны уделять больше внимания подрастающему поколению. Это очень хорошая программа, чтобы погружать их в контекст российский и стимулировать у них интерес к России», - заявил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

Один из дней гости проведут в парке «Патриот», где посетят музейный комплекс, а также примут участие в концерте. Сирийский школьники исполнят песни на русском языке.