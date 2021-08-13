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Жребий брошен: определились участники первого конкурса АрМИ «Мастер-оружейник» в Иране

Иван Линдеманн
18:54 13.08.2021
На этапе конкурса по ремонту 122-мм буксируемой гаубицы, который будет проходить 23 августа, первыми выступают команды Узбекистана и Ирана, вторыми - команды Вьетнама и России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В пятницу, 13 августа, на полигоне Военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного в городе Шахиншехр, состоялась торжественная церемония поднятия флага стран-участниц и жеребьевка команд конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021.

Жеребьевка определила стартовые номера команд и их положение на ремонтном полигоне. Кроме этого, каждой команде назначили ремонтный бокс, где будут проходить тренировки, прием, осмотр вооружения и военной техники.

В жеребьевке приняли участие представители четырех команд, прибывшие в Иран для участия в конкурсе.

«Представители команд в присутствии судейской комиссии конкурса слепым жребием определили очередность выступления, по результатам жеребьевки участники соревнований узнали, в какой последовательности будут выступать», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, участники получили памятные сувениры от хозяев конкурса, памятные кружки с логотипом АрМИ-2021 и местом проведения конкурса.

На этапе конкурса по ремонту 122-мм буксируемой гаубицы, который будет проходить 23 августа, первыми выступают команды Узбекистана и Ирана, вторыми - команды Вьетнама и России.

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