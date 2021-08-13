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Команда ВМФ России прибыла в Иран на конкурс «Глубина» в рамках АрМИ

Андрей Аркадьев
18:01 13.08.2021
Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021» проводится с 22 августа по 1 сентября.
Команда ВМФ России прибыла в Иран на конкурс «Глубина» в рамках АрМИ
© Фото: Минобороны России
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Команда Военно-морского флота России прибыла в порт Конарак Исламской Республики Иран для участия в конкурсе «Глубина» в рамках проведения Армейских международных игр - 2021 (АрМИ-2021).

В настоящее время российская команда и команды других стран-участниц размещены на территории военно-морской базы и находятся на трехдневной изоляции в целях исключения распространения COVID-19.

После изоляции участники проведут жеребьевку, сообщает пресс-центр АрМИ-2021.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021» проводится с 22 августа по 1 сентября.

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