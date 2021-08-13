«Танковый биатлон»: эшелон с техникой из Белоруссии прибыл в Алабино на конкурс АрМИ-2021

В подмосковном Алабино сегодня встретили эшелон из Белоруссии с боевыми машинами, которые примут участие в одном из самых зрелищных и популярных конкурсов Армейских международных игр (АрМИ) - «Танковом биатлоне».

АрМИ и форум «Армия» в этом году пройдут параллельно, до старта этих двух важнейших событий остается немногим больше недели. Представители Белоруссии покажут свое мастерство на танках Т-72.

После разгрузки танки отправили в боксы Таманской дивизии, участники разместятся в благоустроенных общежитиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ближайшее время пройдет жеребьевка участников. Первый заезд конкурса «Танковый биатлон» пройдет 22 августа.