«Отличники войсковой разведки»: военнослужащие четырех стран прилетели в Новосибирск на конкурс АрМИ

На военном аэродроме Толмачево под Новосибирском высадились представители сразу четырех иностранных государств. Команды Китая, Индии, Узбекистана, Южной Осетии вместе с прилетевшими ранее белорусами в противостоянии с главным фаворитом - сборной России - поспорят за звание отличников войсковой разведки.

Прилетели военнослужащие налегке - все вооружение и технику предоставит Новосибирское высшее военное командное училище, на территории которого и будет проходить конкурс. Всем участникам соревнований измерили температуру тела, также они сдали анализы на наличие COVID-19.

На соревнованиях военнослужащим нужно пройти нескольких этапов, которые включают в себя преодоление «тропы разведчика», форсирование водной преграды, вождение боевых машин, совершение марш-броска, выполнение индивидуальных и групповых стрельб из штатного оружия.