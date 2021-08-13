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«Отличники войсковой разведки»: военнослужащие четырех стран прилетели в Новосибирск на конкурс АрМИ

Андрей Аркадьев
14:25 13.08.2021
Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ Ил-76 доставил команды на военный аэродром.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На военном аэродроме Толмачево под Новосибирском высадились представители сразу четырех иностранных государств. Команды Китая, Индии, Узбекистана, Южной Осетии вместе с прилетевшими ранее белорусами в противостоянии с главным фаворитом - сборной России - поспорят за звание отличников войсковой разведки.

Прилетели военнослужащие налегке - все вооружение и технику  предоставит Новосибирское высшее военное командное училище, на территории которого и будет проходить конкурс. Всем участникам соревнований измерили температуру тела, также они сдали анализы на наличие COVID-19.

На соревнованиях военнослужащим нужно пройти нескольких этапов, которые включают в себя преодоление «тропы разведчика», форсирование водной преграды, вождение боевых машин, совершение марш-броска, выполнение индивидуальных и групповых стрельб из штатного оружия.

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