Спорт Глава Минспорта РФ назвал единичным случаем положительную допинг-пробу триатлониста Полянского Ян Брацкий По итогам Олимпийских игр в Токио Игорь Полянский занял 43-е место в триатлоне. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал единичным случаем положительную допинг-пробу российского триатлониста Игоря Полянского. Накануне Международная федерация триатлона сообщила, что проба участника Олимпиады в Токио дала положительный результат на эритропоэтин. «Если будет установлено, что еще кто-либо причастен к этому инциденту, то будут приняты немедленно самые жесткие наказания к спортсменам. Надеюсь, что этот тяжелый факт является единичным и не отразится на общем восприятии того, что делается в Российской Федерации», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы министерства. Выяснилось, что положительная проба была взята у спортсмена во внесоревновательный период 21 июля во Владивостоке. Российский атлет имеет право запросить анализ пробы и оспорить свое временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика