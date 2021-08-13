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Глава Минспорта РФ назвал единичным случаем положительную допинг-пробу триатлониста Полянского

Ян Брацкий
13:53 13.08.2021
По итогам Олимпийских игр в Токио Игорь Полянский занял 43-е место в триатлоне.
Глава Минспорта РФ назвал единичным случаем положительную допинг-пробу триатлониста Полянского
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал единичным случаем положительную допинг-пробу российского триатлониста Игоря Полянского. Накануне Международная федерация триатлона сообщила, что проба участника Олимпиады в Токио дала положительный результат на эритропоэтин.

«Если будет установлено, что еще кто-либо причастен к этому инциденту, то будут приняты немедленно самые жесткие наказания к спортсменам. Надеюсь, что этот тяжелый факт является единичным и не отразится на общем восприятии того, что делается в Российской Федерации», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

Выяснилось, что положительная проба была взята у спортсмена во внесоревновательный период 21 июля во Владивостоке. Российский атлет имеет право запросить анализ пробы и оспорить свое временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

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