Глава Минспорта РФ назвал единичным случаем положительную допинг-пробу триатлониста Полянского
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал единичным случаем положительную допинг-пробу российского триатлониста Игоря Полянского. Накануне Международная федерация триатлона сообщила, что проба участника Олимпиады в Токио дала положительный результат на эритропоэтин.
«Если будет установлено, что еще кто-либо причастен к этому инциденту, то будут приняты немедленно самые жесткие наказания к спортсменам. Надеюсь, что этот тяжелый факт является единичным и не отразится на общем восприятии того, что делается в Российской Федерации», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.
Выяснилось, что положительная проба была взята у спортсмена во внесоревновательный период 21 июля во Владивостоке. Российский атлет имеет право запросить анализ пробы и оспорить свое временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.