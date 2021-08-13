В России за сутки из-за COVID-19 умерли 815 человек

В России за сутки выявили 22 277 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего заразившихся зафиксировали в столице - 2294. На втором месте негативного рейтинга находится Санкт-Петербург - 1 810, 1 223 больных COVID-19 выявили в Московской области.

В стране был обновлен максимум по количеству летальных исходов от вызванных коронавирусом осложнений - 815 за сутки. До этого максимальное значение было зафиксировано днем ранее, в четверг, 12 августа (808). Таким образом, в РФ два дня подряд регистрируют рекордные показатели по количеству смертей от коронавирусной инфекции.