В ЮВО ревакцинировали от COVID-19 более пяти тысяч военнослужащих

В Южном военном округе (ЮВО) ревакцинировали от новой коронавирусной инфекции более пяти тысяч военнослужащих. В категорию ревакцинируемых вошли граждане, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

Кроме того, во всех гарнизонах округа организована ревакцинация сотрудников медицинских учреждений ЮВО.

На данный момент двумя компонентами препарата «Спутник V» вакцинировались более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч - военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч - гражданский персонал. Также прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации, завершена вакцинация новобранцев весеннего призыва 2021 года.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых - мобильные.