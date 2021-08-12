Санду заявила о планах активизировать двусторонние контакты с Россией

Власти Молдавии планируют активировать двусторонние контакты с РФ. Об этом сообщила молдавский лидер Майя Санду после встречи с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

По ее словам, что в ходе общения с Козаком им удалось подтвердить настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах граждан обоих государств.

«У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан», - сказано в сообщении Санду, опубликованном в Facebook .

Также президент выразила готовность способствовать укреплению диалога между Молдавией и РФ.

Козак стал первым высокопоставленным гостем из России, посетившим Молдавию после назначения нового кабинета министров во главе с премьером Натальей Гаврилицей. С российским политиком, помимо молдавского президента, провели встречи министр иностранных дел страны Николай Попеску, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну, а также руководитель МВД Анна Ревенко.