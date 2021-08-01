Истребители Су-35С проводят мониторинг лесных пожаров в Карелии

В Республике Карелия экипажи истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа проводят мониторинг пожароопасной обстановки в ходе проведения учебно-тренировочных полетов.

Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С, проходя по маршруту, выполняют поиск очагов возгорания в Медвежьегорском, Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах республики. При обнаружении очагов задымлений, их координаты по оперативной линии сообщаются в штаб по ликвидации пожаров. Высота полета истребителей составляет 1000-1500 метров.

В результате работы экипажей армейской авиации ЗВО на очаги возгорания было сброшено более 450 тонн воды. В ходе ликвидации последствий лесных пожаров уже удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Настенъярви, Кудама и Кажма.

К тушению пожаров в Карелии привлечено более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также более 20 единиц специальной техники.