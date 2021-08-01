Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Казани начата проверка по факту опасной «прогулки» детей по карнизу на высоте

Анна Берестовая
23:45 01.08.2021
В Казани дети решили пройтись по карнизу здания на высоте 20 этажа.
В Казани начата проверка по факту опасной «прогулки» детей по карнизу на высоте
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

В Казани полиция начала проверку после появления в Интернете видеозаписи, на которой дети проходятся по карнизу здания приблизительно на высоте двадцатого этажа. Ролик был обнаружен в социальных сетях в воскресенье, 1 августа.

Правоохранители установили, что оказавшаяся на видео многоэтажка располагается на улице Абсалямова. На место выдвинулись сотрудники полиции, специализирующиеся на делам несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

Родители или законные представители участвовавших в опасной «прогулке» будут привлечены к административной ответственности. Сообщается также, что в результате случившегося дети не пострадали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:01 Армия
Видео
Командующий ВДВ поздравил гвардейцев с Днем Воздушно-десантных войск
00:02 Армия
За неделю 40 иностранных самолетов вели разведку у границ РФ
22:36 В стране и мире
Видео
МЧС опубликовало новые кадры с места тушения природного пожара в Оренбурге
21:44 В стране и мире
Видео
Попавших под камнепад в Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали с помощью вертолета
20:01 В стране и мире
Видео
Привлечена авиация: крупный природный пожар тушат в Оренбурге
Популярное
СМИ: в деле о гибели дочери Конкина появились новые подробности
Видео
«Глазами снаряда»: уникальные кадры заряжания изнутри боевого модуля для БМД-4М
«Сразу двух зайцев»: исследователи раскрыли свойства лекарства из борщевика
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
«Письмо от предателя»: бывшая жена Мамаева показала его послание из «Бутырки»
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.