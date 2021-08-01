В Казани начата проверка по факту опасной «прогулки» детей по карнизу на высоте

В Казани полиция начала проверку после появления в Интернете видеозаписи, на которой дети проходятся по карнизу здания приблизительно на высоте двадцатого этажа. Ролик был обнаружен в социальных сетях в воскресенье, 1 августа.

Правоохранители установили, что оказавшаяся на видео многоэтажка располагается на улице Абсалямова. На место выдвинулись сотрудники полиции, специализирующиеся на делам несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

Родители или законные представители участвовавших в опасной «прогулке» будут привлечены к административной ответственности. Сообщается также, что в результате случившегося дети не пострадали.